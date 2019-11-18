فودة يدعو وزيرة السياحة البلغارية لزيارة شرم الشيخ وسانت كاترين

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وزيرة السياحة البلغارية نيكولينا انجلكوفا، على هامش زيارتها لمصر على رأس وفد رفيع المستوى من بلغاريا.

وأكد فودة أهمية التعاون بين مصر وبلغاريا في مجال السياحة الصحية، لافتا أن بلغاريا تتميز بشهرتها في هذا المجال.

وأوضح أن شرم الشيخ تستضيف مؤتمرا عالميا للسياحة الصحية، مارس المقبل، ودعا المحافظ الوزيرة البلغارية والوفد المرافق لحضور المؤتمر والاستفادة من التجربة البلغارية.

وطالب بتدشين توأمة بين شرم الشيخ وإحدى المدن البلغارية السياحية لتنشيط السياحة، خاصة أن شرم الشيخ لديها اتفاقيات توأمة مع 15 مدينة حول العالم.

ودعا المحافظ الوزيرة البلغارية والوفد المرافق لها، بزيارة مدينة شرم الشيخ ومدينة سانت كاترين للتعرف على معالمها الفريدة التي تعد إحدى معالم التسامح الديني.