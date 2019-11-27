استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم، بمكتبه الدكتورعمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة رئيس اللجنة العليا لماراثون زايد الخيري والوفد المرافق له، وذلك للإعداد والتنسيق لتنظيم ماراثون زايد الخيري الذى سيقام يوم 27 ديسمبر 2019 بمحافظة السويس.

وفي اللقاء، رحب المحافظ بالوفد الإماراتي والشركة المنظمة للماراثون، مشيرا إلى أن محافظة السويس مستعدة لتنظيم الحدث الرياضي الكبير، مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والإماراتي . وكلف "صقر" مديرعام مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق الكامل بين وزارة الشباب والرياضة والشركة المنظمة للماراثون والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشددا على تقديم كافة الإمكانيات لنجاح الماثوان. حضر اللقاء كلا من دكتورسعيد حسب الله، ورشا المالح، عضوا اللجنة العليا للماراثون، ومن الوفد الإماراتي عبد الله الوهيبي، وسهيل العريفي، وخالد القبيسي، وأيمن شحاته ممثل الشركة المنظمة للماراثون .