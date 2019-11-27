أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، تنظيم مزاد علني لبيع سيارات وبضائع جهات حكومية يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر المقبل.

وتقام جلسة المزاد بقاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهرًا، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي وسعرها 400 جنيه.

ويدفع المتقدم 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، ويكون البيع من دون عمولة والمعاينة أساس البيع، ويُعد شراء كراسة الشروط شرطا لدخول المزاد أولًا، وأن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد، وتطلب البطاقة الضريبية من الخاضعين لها 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة المواصفات.

أولًا: سيارات جهات حكومية

سيارات إسعاف وميكروباص وميني باص وملاكي وبيك أب وأتوبيس وموتوسيكل وجرار زراعي ومقطورات وجريدر وفنطاس ونقل وماتور رش وتروسيكل ومطافي ماركات:

(بلايموث / نيسان / ميتسوبيشي / فيات / نصر / أوبل / بيجو / كاستور / جاك / جاوا / سوزوكي / روماني / كوبوتا / الفا / بولونيز / شيفورليه / ريجاتا / فورد / داتسون / افيكو / فانتوم / لادا / مازدا / تروسيكلات صيني / بيدفورد / سي زد / إيسوزو / روسي / تاتا / جيانج / شنجان / فولكس).

ثانيًا: بضائع جهات حكومية

حديد وصاج خردة، وخلافه من البضائع الأخرى.