أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمارة التقدم للعمل في كنترولات امتحانات " أبنائنا في الخارج" عبر موقعها الرسمي.

وقالت وزارة التعليم، إن امتحانات الترم الأول ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت 11 أبريل 2020 ورقيا، مؤكدة أنه يتعين على الراغبين من المعلمين في لجنة الرقابة والمتابعة طباعة الاستمارة وملئها وتقديمها مع صورة الرقم القومي إلى الإدارة العامة الامتحانات يوم الأحد الموافق 2 ديسمبر، والاثنين 3 ديسمبر المقبلين.

جدير بالذكر، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ"أبنائنا في الخارج" ستجرى بالنظام الورقي وليس الإلكتروني.