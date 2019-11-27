قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن نواب المحافظين الجدد سيلتحقون بدورات الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب للقيادة بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي له، بمقر مجلس الوزراء منذ قليل، أن أفضل خبراء سيقدمون تلك الدورات لينتقلوا النواب لمواقعهم التنفيذية.

وأوضح أن ضخ دماء عدد كبير من النواب الشباب سيتيح على الأقل توافر من 15 إلى 20 محافظا مؤهلا في بضع سنوات، وسيكون عمرهم أقل من 40 عاما، مؤكدا حرص الرئيس على نجاح تلك التجربة.

وتابع: "محدش قاعد ومخلد في مكانه، لكن يجب أن نترك المسؤولية لأشخاص مؤهلين بعدنا".

وأشار إلى أنه سيتم تكوين صفوف قيادية ثانية وثالثة في الوزارات والمحافظات. وأوضح أنه لن يتم التسرع في تقييم التجربة، لكن الأهم أن الدولة بدأت هذه الخطوة.