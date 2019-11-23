مدبولي: منتدى أفريقيا 2019 عرض متطلبات زيادة نطاق عمل القطاع الخاص

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن منتدى أفريقيا للاستثمار أصبح فرصة للنقاش وتبادل للرؤى بين جميع الأطراف المعنية، لبلورة أجندة أفريقيا للتنمية الشاملة المستدامة، وتحويلها إلى مشروعات تنفذ على أرض الواقع وتسهم في زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين دول القارة.

وتوجه مدبولي، خلال الجلسة الختامية لمنتدى الاستثمار في أفريقيا، بالشكر للقائمين على هذا المؤتمر وجميع المشاركين في جلساته، موضحا أن مناقشاتهم كانت ثرية لما جرى طرحه من قضايا تتصل ببرامج مصر التنموية والإصلاحية.

وأضاف أن المنتدى ركز في نسخته الحالية على النمو الاقتصادي ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، كما عرض الفرص المتاحة لإطلاق الإمكانات الاستثمارية للقارة، والمتطلبات اللازمة لزيادة نطاق عمل القطاع الخاص.

وانطلقت أمس، من العاصمة الادارية الجديدة، فعاليات مؤتمر "أفريقيا 2019"، تحت عنوان "استثمر في أفريقيا"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.