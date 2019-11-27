أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الجديد، أن أهم الملفات التي سيعمل علي مواجهتها خلال الفترة المقبلة، هي ملفات التصالح في مخالفات المتعديين على الأراضي الزراعية، وتنيمة الموارد الذاتية للمحافظة، ومواجهة ظاهرة وضع اليد للمتعدين علي أملاك الدولة.

وقال محافظ المنوفية الجديد في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، إن تعيين رئيس الجمهورية لنائب لمحافظ المنوفية، يعد فرصة جيدة للشباب، مؤكدا على أنه سيقوم بدعم نائبه وإعطاؤه مهمات واضحة وملفات مهمه للإشراف عليها .

وطالب "الشهاوي"، جميع المواطنين والمسؤولين، أن يتكاتفوا ويتجمعوا علي قلب رجل واحد لخدمة محافظة المنوفية، قائلا " إيد لوحدها متسقفش"، موضحا أن من أهم أولوياته توفير وإيجاد فرص عمل للشباب، ووضع خطط جيدة لتطوير المحافظة وتنمية مواردها.