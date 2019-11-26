محافظ المنوفية يضع حجر أساس محطة صرف صحي بطوخ طنبشا

وضع اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم، حجر الأساس لإنشاء محطة صرف صحى بطوخ طنبشا، بحضور الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، وعدد من نواب مجلس الشعب، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، والدكتور أحمد ذكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق .

وهنأ "مبارك" أهالي القرية بهذا المشروع، الذى يقام على مساحة 625 متر مربع بتكلفة تقدر بـ 75 مليون جنيه، مما يعد خطوة جيدة للقرية، مؤكدا على دعم الجامعة الكامل لأى خدمات مجتمعية فالجميع يعمل للصالح العام، كما ستشهد المنطقة وضع حجر الأساس لمحطة لوجستية في ديسمبر القادم .

كما هنأ "مبارك" الأهالي بوضع حجر الأساس لكلية الطب البيطرى وتوسعاتها مما يبشر بنقلة نوعية كبيرة تسهم فى تطور القرية وخدمة المنطقة بأكملها .