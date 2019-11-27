روسيا تواصل الحوار مع إسرائيل لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار

قال مدير إدارة منع الانتشار النووي ومراقبة التسلح بوزارة الخارجية الروسية فلاديمير ييرماكوف، اليوم، إن بلاده ستواصل حوارها مع إسرائيل حول إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

وأضاف مدير إدارة منع الانتشار النووي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "إن مواصلة تعزيز الحوار واتصالاتنا مع زملائنا الإسرائيليين تظهر أنهم يطورون تفهما متزايدا لهذا الموضوع وتعزيز الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط".

وأوضح ييرماكوف: أن موسكو تجري حواراً مع شركائها الإسرائيليين بشكل دائم حول إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط لأنها في صالح إسرائيل".

وأشار المسؤول الروسي، إلى أن بلاده ستواصل هذا الحوار مع الأمريكيين والإسرائيليين بشأن هذا الموضوع.