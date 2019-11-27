تسجيل الدخول
ترقبوا أقوى ملحق على الوطن لمعرض Cairo ICT

أحدث الأخبار

مصرع 16 وإصابة 15 في حادث مروري وسط نيبال

مصرع 16 وإصابة 15 في حادث مروري وسط نيبال

عبدالمهدي يستكمل ترشيحات حكومة العراق الجديدة.. وتغيير نصف الوزراء

عبدالمهدي يستكمل ترشيحات حكومة العراق الجديدة.. وتغيير نصف الوزراء

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بإطلاق "طيبة1"

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بإطلاق "طيبة1"

تجارة عين شمس تكرم القائمين على تنظيم حفل الخريجين لعام 2018-2019

تجارة عين شمس تكرم القائمين على تنظيم حفل الخريجين لعام 2018-2019

توقيع الكشف الطبي على السيدات بمستشفيات الشرطة.. مجانا

توقيع الكشف الطبي على السيدات بمستشفيات الشرطة.. مجانا

فيديو.. هشام عشماوي يعترف بالتخطيط لاغتيال وزير الداخلية الأسبق

فيديو.. هشام عشماوي يعترف بالتخطيط لاغتيال وزير الداخلية الأسبق

اختيارات الوطن

بينهم الهجان والأنصاري.. 4 محافظين تغيرت أماكنهم واحتفظوا بألقابهم

بينهم الهجان والأنصاري.. 4 محافظين تغيرت أماكنهم واحتفظوا بألقابهم

في مهمة قومية.. كيف يتعامل نواب المحافظين مع جهات عملهم الحالية؟

في مهمة قومية.. كيف يتعامل نواب المحافظين مع جهات عملهم الحالية؟

تولي المرأة وشباب البرنامج الرئاسي.. ملامح من حركات المحافظين السابقة

تولي المرأة وشباب البرنامج الرئاسي.. ملامح من حركات المحافظين السابقة

شقق وأراض سكنية.. كيف تحصل على وحدات الإسكان المعروضة حاليا؟

شقق وأراض سكنية.. كيف تحصل على وحدات الإسكان المعروضة حاليا؟

عنصرية ومضايقات للسيدات خلال قيادة السيارات:

عنصرية ومضايقات للسيدات خلال قيادة السيارات: "المرايا للشارع مش للمكياج"

5 نواب للمحافظين من "تنسيقية شباب الأحزاب"

5 نواب للمحافظين من "تنسيقية شباب الأحزاب"

الأكثر قراءة

عاجل