أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم، أن وزيرة الدفاع الحالية مارجريتا روبلس، سترأس وزارة الخارجية بدلاً من جوسيب بوريل الذي سيصبح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، بدءاً من أول ديسمبر المقبل.

وقالت حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز إنّ "وزيرة الدفاع روبلس ستحل لفترة مؤقتة اعتبارا من الجمعة، بدلا وزير الخارجية جوسيب بوريل"، وستتولى ماجريتا روبلس، وهي قاضية سابقة تبلغ 63 عاماً، الحقيبتين.

وبرغم فوز سانشيز بالانتخابات التشريعية في أبريل ونوفمبر، فإنّه لم يتمكن بعد من الحصول على الدعم البرلماني الكافي لتشكيل حكومة جديدة، وتقوم حكومته منذ أبريل الماضي بتصريف الأعمال، وكان يتوجب عليه تعيين شخص جديد بدلاً من بوريل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".