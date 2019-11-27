تنظم قاعـة أوبونتو بالزمالك، المعرض الجماعي الجديد لصناع البهجة بعنوان "كاريكاتير"، وذلك يوم الأحد ١ ديسمبر ٢٠١٩ الساعة ٧ مسـاء، ويستمر المعرض حتى يـوم السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩.

والمعرض بمثابة توثيق وإعادة لقراءة تاريخ فن الكاريكاتير فى مصر وفرصة لتكريم رواد هذا الفن من خلال عرض أعمالهم، إذ تعتبر هذه هى المرة الأولى التي يجتمع فيها كل هذا العدد من المبدعين في قاعة عرض تقدم لعشاق الفن لوناً آخر من الفنون البصرية التى تعتمد على جمال الخط المرتبط بالقضايا الحياتية ومعالجتها بحس ساخر.

كم أنها دعوة لهواة فن الكاريكاتير وعشاقه لقضاء وقت ممتع ومقابلة المبدعين وذويهم والحصول على قدر من المرح والطاقة الإيجابية والسعادة الممتدة.