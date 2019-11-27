يقيم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف ملتقى "الأراجوز والعرائس الأول"، غدا الخميس، بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، والذي يأتي ضمن احتفالات المركز بأعياد الطفولة ويتوافق مع اليوم العالمي للأراجوز.

يبدأ الاحتفال في الرابعة عصرا ويستمر حتى الساعة التاسعة مساء، وذلك بمسيرة فنية في حارة أبو الدهب بعروستين عملاقتين؛ إحداهما للأراجوز والآخرى للفنان محمود شكوكو، بالإضافة لمئة عروسة أراجوز، يليه افتتاح معرض رسوم وكتب الأطفال وتوزيع أحدث إصدارات المركز الذي طبع خصيصا لهذه المناسبة كتاب "الأراجوز المصري .. شهادات وتجارب" إعداد الباحث أحمد عبد العليم وفنان ولاعب الأراجوز ناصر عبد التواب.

وعلى المسرح الكبير تبدأ فقرات الحفل بالنشيد الوطني، يليه تقديم أربع فقرات شعبية للأراجوز، ثم يؤدي فريق كورال "سلام" لأطفال الحديقة الثقافية أغنية "أرا جوز .. أرا فرد" التي أنتجها المركز احتفالا باليوم العالمي للأراجوز؛ كلمات الشاعر أحمد زيدان وألحان الفنان وائل عوض.

وصرح محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل أنه سيتم تكريم عدد من الشخصيات التي أثرت فن الأراجوز في مصر، كما تعقد ندوة بعنوان "فن الأراجوز وآفاق تطويره"، ويختتم الحفل بعرض أول لمسرحية "الأراجوز الكسلان" من إنتاج المركز، تأليف السيد فهيم وإخراج أحمد إسماعيل عبد الباقي.