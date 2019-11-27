قالت رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم، إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي يتكاملان ولا يتنافسان.

وقالت وزيرة الدفاع السابقة في حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال مؤتمر صحفي بعد مصادقة البرلمان الأوروبي على فريقها، إنه في مجال الدفاع الأوروبي "الاتحاد الأوروبي والناتو متكاملان ولا يتنافسان".

"دير لاين": الناتو أقوى حلف عسكري في العالم

وأضافت دير لاين، أن الحلف الأطلسي الذي انتقده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو "بالتأكيد أقوى حلف عسكري في العالم والاتحاد الأوروبي لن يتحول ابدا الى حلف عسكري ومختلف تماما".

كانت ميركل دافعت أمام النواب الألمان، اليوم،عن الحلف، مؤكدة أن لبلادها مصلحة في ضمان وحدة التكتل اليوم أكثر من أي وقت مضى حتى أثناء الحرب الباردة.

وقبل أيام على انعقاد قمة لقادة الحلف، قالت ميركل إن الحلف كان "سدا منيعا من أجل السلام والحرية"، موضحة أمام مجلس النواب "من صالحنا الحفاظ على حلف شمال الاطلسي اليوم أكثر من أثناء الحرب الباردة".

رئيسة المفوضية: ألبانيا وشمال مقدونيا كانت تستحقان بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد

ورأت فون دير لاين أن لدى الاتحاد الأوروبي من أجل تطوير دفاع أوروبي "مجموعة أدوات هائلة" عبر مختلف أشكال الاستثمار، كما رأت فون دير لاين أن ألبانيا وشمال مقدونيا "كانت تستحقان" بدء مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد، وقالت ردا على سؤال، إن "هذين البلدين يستحقان ألا نغير المعايير في منتصف الطريق".

كانت فرنسا خصوصا عطلت بدء مفاوضات انضمام البلدين أثناء قمة المجلس الأوروبي، أكتوبر الماضي، لأنها ترغب في تغيير إجراءات الانضمام قبل أي عملية توسيع جديدة للإتحاد.

ويتطلب هذا النوع من القرارات مواقفة الدول بالإجماع، إلا أن فون دير لاين عبرت عن "سرورها لأن مراجعة إجراءات الانضمام أصبحت مطروحة على الطاولة".

وبموازاة المبادرة الفرنسية، عبرت ست دول (النمسا وسلوفينيا وسلوفاكيا وتشيكيا وبولندا وإيطاليا) عن "استعدادها للالتزام بشكل بناء من أجل تحسين عملية" توسيع الاتحاد الأوروبي، وقالت رئيسة السلطة التنفيذية الأوروبية الجديدة التي ستتولى مهامها في الأول من ديسمبر المقبل: "من مصلحتنا الاستراتيجية إدخال دول غرب البلقان" في الاتحاد الأوروبي.