استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي، ظهر اليوم، Ulrika Sundberg المبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي والحوار بين الثقافات والأديان، التي تحدثت عن اهتمامها بالحوار بين الأديان وتجنب الصراعات ومحاولة تقريب وجهات النظر بين أتباع الديانات.

وقال البابا، إن مصر تختلف عن سائر بلدان الشرق الأوسط من ناحية التاريخ والجغرافيا والطبيعة وتراث الحضارة الغني، "وقد تباركت بزيارة العائلة المقدسة في كل أنحاء البلاد".

وأضاف أن الكنيسة لها دوران روحي واجتماعي، وهي تجتهد في إنشاء مشروعات تخص التعليم والصحة مساعدة منها في الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في هذين المجالين.

وأكد أنه في كل أسفاره إلى بلاد المهجر يعمل على تقوية روابط المصريين ببلدهم الحبيب.

وأعربت السفيرة عن سعادتها بهذه الزيارة وقوة علاقات المحبة التي تربط كل المصريين.

وتحدث سفير السويد في مصر، الذي حضر اللقاء، عن الدارسين المصريين في السويد وأهمية التعليم والمشروعات التي تشارك بها السويد في تدعيم المنظومة التعليمية في مصر. وأهدى البابا الضيفة كتاب عن العائلة المقدسة.