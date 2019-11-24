شهد البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس، حفل تخريج 3 دفعات من المعهد القبطى للتدبير الكنسى والتنمية، من 2017 وحتى 2019.

وسلّم البابا شهادات التخرج للخريجين، وعددهم 375 من بينهم 169 كاهناً، إلى جانب 206 من قيادات الخدمة وأعضاء مجالس الكنائس بسبع إيبارشيات.

وشهد الاحتفالية من أساقفة الكنيسة «الأنبا موسى، أسقف الشباب، والأنبا دانيال أسقف المعادى، سكرتير المجمع المقدس، والأنبا مكسيموس، أسقف بنها وقويسنا، والأنبا مقار، أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر»، والدكتور مجدى لطيف، عميد المعهد، بالإضافة إلى الفريق التدريبى. وألقى البابا كلمة، خلال الحفل، أكد خلالها أن الكنيسة تتقدم بـ«التعليم والتكريس»، مشيراً إلى أن التعليم يدور فى محاور رئيسية، تحرص الكنيسة عليها فى أى معهد تنشئه أو تشترك فى أنشطته، وهى «الدراسة برغبة فى المعرفة والفهم، وأن يعى الشخص وجوده ورؤيته ورسالته، والإدارة ومعرفة كيفية إدارة الأمور، فالإدارة كما ندرسها فى الكتاب المقدس أحد أسباب النجاح، وتعنى الاستثمار الحسن فى الوقت، والروحانية، وهى التوبة، وفى مفهومها العام أن تعيش حياة صالحة وفاضلة، وهذا هو اهتمام الكنيسة الأول».