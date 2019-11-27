هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، المحافظين الجدد ونوابهم، الذين أدوا اليمين الدستورية اليوم الأربعاء لبدء مهام عملهم الجديد.

وجاء في نص التهنئة: "يسرني أن أهنئ السادة المحافظين الذين نالوا ثقة القيادة السياسية بتجديد الثقة فيهم للاستمرار في منصبهم، كما يسرني أن أهنئ المحافظين الجدد ونوابهم متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهام منصبهم الجديد، راجيًا لهم جميعًا أن يسهموا بما يحملونه من طاقة وعلم في دفع عجلة التنمية بالمحافظات والمجتمع المحلي بما يعود بالنفع على الصالح العام للوطن الحبيب".