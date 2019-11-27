أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال الذي ضرب جمهورية ألبانيا الصديقة، ما أسفر عن وفاة العديد من الأشخاص وإصابة المئات.

وأكد البيان على وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب ألبانيا، مُتمنياً سرعة الشفاء للمصابين، ومُعرباً عن ثقة مصر في تجاوز الشعب الألباني لذلك الموقف.

في ذكرى عيد الاستقلال، فقدت مدينة ألبانيا أكثر من 30 شخصا وسقط 650 جريحا، جراء كارثة الزلزال الذي بلغت شدته 6.4 ريختر، ويعد هذا الزلزال هو الأقوى منذ 30 عاما.

وأعلنت ألبانيا يوم حداد وطني، وقررت إلغاء الاحتفالات بعيد الاستقلال، المقرر لها في 28 و29 نوفمبر.