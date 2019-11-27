تحويل اشتراك المياه من كودي لرسمي

يتقدم الكثير من المواطنين للاشتراك الكودي في خدمة المياه، في مرحلة بناء العقارات، حتى يتمكنوا من استخدام المياه، خلال فترة البناء، وبمجرد الانتهاء يجب أن يتم تحويل الاشتراك من كودي إلى رسمي.

وتقدم "الوطن"، الإجراءات والمستندات المطلوبة لتعديل اشتراك المياه من كودي لرسمي، وفق الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي:

المستندات المطلوبة لتعديل اشتراك المياه من كودي لرسمي

طلب مقدم من العميل لتعديل الاشتراك من كودي إلى رسمي.

بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمنتفع.

إيصال كهرباء حديث الإصدار.

مستند الملكية أو لمحل التعاقد.

موافقة الجهة الإدارية.

رقم الهاتف الأرضي والمحمول والبريد الإلكتروني الخاص بالمنتفع.

إجراءات تعديل اشتراك المياه من كودي لرسمي

يقدم المنتفع طلب تحويل الاشتراك من كودي لرسمي.

يتوجه فني شركة المياه لإجراء المعاينة على الطبيعة.

يوقع المنتفع عقد مع خدمة عملاء الشركة.

ويسدد المنتفع الرسوم المستحقة لتقديم الخدمة، والتي تتحدد وفق اللائحة التجارية الموحدة.

يجري تحويل اشتراك المياه من كودي لرسمي خلال 3 أيام من تقديم المستندات المطلوبة لشركة المياه.