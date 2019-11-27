ضرب زلزال بلغ قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر ألبانيا، بعد يوم، من وقوع زلزال آخر، يعد الأقوى منذ عشرات السنين، بلغت شدته 6.1 أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 26 شخصا، وإصابة أكثر من 650 آخرين بجروح.

ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي -حسبما نقلت شبكة "يور نيوز" الإخبارية الأوروبية، اليوم- أن الزلزال الأخير ضرب البلاد في تمام الساعة 16:45 بتوقيت وسط أوروبا، على بعد 19 كيلو مترا جنوب غرب بلدة "ماموراس"، القريبة من مدينة "دوريس" الساحلية، التي تعرضت لأسوأ دمار من جراء زلزال أمس.

ويأتي الزلزال الأخير، بعد أن صرح رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، بأن السلطات تعمل على تهيئة غرف الفنادق الشاغرة لآلاف الناجين من الزلزال الذين أصبحوا بلا مأوى.

وقال راما خلال زيارته لميدينة "دوريس" الساحلية، "إن فصل الشتاء، لا يمكن للناجين البقاء تحت الخيام خلاله والأطفال في حاجة لأداء واجباتهم الدراسية، والأشخاص في حاجة للتدفئة وما إلى ذلك".

وأحيت ألبانيا، اليوم، يومًا للحداد على ضحايا الزلزال، الذي وقع أمس، كما تواصل جهود الإنقاذ تحت أنقاض المباني المنهارة، وشارك نحو 4 آلاف عامل إنقاذ، من بينهم المسعفون والشرطة العسكرية، في عمليات البحث والإنقاذ.

ولفتت الشبكة الإخبارية، إلى أن العديد من المواطنين الألبان، الذين فقدوا منازلهم، ينامون داخل مئات الخيام المنصوبة في صالات الألعاب الرياضية والملاعب.