دعا المرشح الرئاسي الجزائري علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، إلى إجراء انتخابات رئاسية هادئة وبعيدة عن العنف، مؤكدا على ضرورة الحوار واحترام الآراء المخالفة.

وقال في تجمع انتخابي مساء اليوم بولاية البويرة شمال شرقي البلاد: "أدعو إلى الهدوء والابتعاد عن العنف مع ضرورة الاستماع إلى الآخرين واحترام الآراء المخالفة"، مؤكدا أن مقاطعة الانتخابات حق مشروع وينبغي احترامه، غير أنه ينبغي أيضا احترام رأي المشاركين في الانتخابات"، داعيا الذين قرروا المشاركة إلى احترام رأي الرافضين وعدم إيذائهم بالكلمات.

وأكد بن فليس، أنه لا مخرج من الوضع الراهن إلا بالانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه قرر مواجهة مختلف الصعوبات لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها، وقال إنه أنه اختار هذا المسار الصعب وهو ليس ضد إرادة الشعب، مذكرا بمواقفه ضد النظام السابق والضرر الذي لحق به وبمؤيديه وأعضاء حزب طلائع الحريات.

وتعهد بن فليس بأن أول مهمة سيقوم بها حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة هي جمع الجزائريين حول طاولة الحوار وفي مقدمتهم رافضي الانتخابات والاستماع لمطالبهم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الاوسط".

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد النظام، تصاعدت منذ انطلاق الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي المقرر في 12 ديسمبر المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".