قال وزير الداخلية الإيرانى، عبدالرضا رحمانى فضلى، إن «731 مصرفاً، و140 مقراً حكومياً أُضرمت فيها النار خلال الاضطرابات الراهنة فى إيران»، وأضاف «فضلى»، حسبما نقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أن «أكثر من 50 قاعدة تستخدمها قوات الأمن هوجمت، ونحو 70 محطة غاز أُحرقت».

وقال الوزير الإيرانى إن 200 ألف شاركوا فى الاحتجاجات التى بدأت، 15 نوفمبر الجارى، بعد الإعلان عن رفع أسعار البنزين، وأضاف: «بعد توسع نطاق أعمال الشغب اضطررنا إلى قطع الإنترنت بصورة مرحلية وفى أماكن محددة، للحيلولة دون وقوع مزيد من الضرر، والحفاظ على أمن البلاد».

وقال مرشد إيران على خامنئى، إن الشعب الإيرانى أحبط مؤامرة، فى إشارة إلى الاضطرابات، وأوضح «خامنئى»، فى تعليق نقله موقعه الإلكترونى الرسمى: «أحبط الشعب الإيرانى مؤامرة واسعة وخطيرة جداً جرى إنفاق الكثير من المال عليها» على حد زعمه. ورد السيناتور الأمريكى، ليندسى جراهام، على التصريحات الأخيرة لقائد الحرس الثورى الإيرانى، حسين سلامى، التى هاجم فيها الولايات المتحدة وحلفاءها فى المنطقة، قائلاً: «على عكس ما يقوله قائد الحرس الثورى، حسين سلامى، فإن أكبر تهديد للشعب الإيرانى ليس الحكومة الأمريكية أو الشعب الأمريكى، بل هم أتباع آية الله مثل سلامى».

وأُضاف «جراهام»: «من المؤكد بالنسبة لى أن أيامهم معدودة».

وزير خارجية أمريكا: عقوبات جديدة ضد "طهران"

وأعلن وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، عن عقوبات أمريكية جديدة ضد النظام الإيرانى، فى إطار الإجراءات الأمريكية لمواجهة ما يصفه «بومبيو» بأنه «حملة قمع عنيفة قام بها النظام ضد المتظاهرين فى إيران».