مظاهرات واحتجاجات وقمع وعنف ومقتل متظاهرين، يقابله مناخ سيئ وسقوط الثلوج وإغلاقها الشوارع، إلا أن النتيجة النهائية كانت إغلاق المدارس وتكدس الشوارع وانتشار حالة من التكدس المروري في إيران، وكأن البلاد ترفع شعار "مغلق للأزمات".

وتشهد إيران منذ يومين احتجاجات واسعة في عدة مناطق وولايات، بعد ساعات قليلة من الإعلان عن رفع أسعار البنزين بنسبة 50% لأول 60 ليتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر و300% لكل ليتر إضافي كل شهر.

الاحتجاجات التي بدأت الجمعة، ارتفعت حدتها خلال اليوم الثاني على التوالي، وأغلق عدد من المتظاهرين بعض الشوارع في العاصمة طهران، إلى جانب مجموعة من المدن الإيرانية، مرددين هتافات رافضة لتدخل بلدهم في الدول العربية، ومطالبين بتحسين أحوالهم المعيشية، وفقًا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

النظام الإيراني قابل المظاهرات بالقمع والعنف، الأمر الذي تسبب في مقتل متظاهر خلال الساعات الأولى للتظاهرات في مدينة "سيرجان"، بينما وصل عدد القتلى إلى خمسة، اليوم السبت، بعد مقتل أربعة آخرين في مدينة "المحمرة" جنوب إقليم "الأهواز" بالإضافة إلى 13 مصابا.

ومع تصاعد الاحتجاجات وانتشارها وعدم قدرة النظام الإيراني على السيطرة عليها وقمعها، اجتمع المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران في وقت سابق اليوم، في اجتماع طارئ لبحث تداعيات رفع أسعار الوقود والاحتجاجات الشعبية، وأعلنت السلطات غلق المدارس والجامعات غدا في شيراز بسبب المظاهرات.

أزمةٌ أخرى واجهتها البلد تزامنًا مع الاحتجاجات، تمثلت في تساقط الثلوج بشكل مكثف، ما أدى لتغطية شوارع شمال العاصمة الإيرانية "طهران"، اليوم بطبقة كثيفة من الجليد، ما تسبب بأزمات مرورية خانقة وتوقف شوارع العاصمة عن الحركة.

ونقلت وكالة "إسنا" الإيرانية، عن رئيس إحدى بلديات طهران حميد موسوي قوله إن الازدحامات المرورية حالت دون التمكن من استخدام جرافات الثلج ما اضطر البلدية لنشر عمال لإزالة الثلوج باليد، كما أدت الأزمة لوقوع بعض الحوادث.

الوكالة الرسمية نقلت كذلك عن نائب المحافظ محمد تاغيزاده قوله إنه "نظرا لبرودة الطقس والثلج وتوقعات الأرصاد بتواصل تساقط الثلوج، فإن جميع المدارس ستقفل أبوابها بعد الظهر في المناطق الإدارية من 1 إلى 5، وفي المنطقة 22 من طهران"، موضحا أن "جميع المدارس في مقاطعة شميرانات ستغلق لفترة بعد الظهر".