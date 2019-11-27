أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم، صدور أوامر باعتقال "مثيري الشغب" والمندسين في الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ عدة أسابيع.

وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد خالد المحنا، إلى "صدور أوامر قبض بحق المندسين ومثيري الشغب في المظاهرات بعد عرض الوثائق والبيانات والصور"، التي تؤكد تورطهم بهذه الأفعال، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

"المحنا": القوات الأمنية جمعت بيانات تخص العابثين ومثيري الشغب

وذكر المحنا، في تصريح صحفي، أن "القوات الأمنية جمعت بيانات تخص العابثين ومثيري الشغب بواسطة كاميرات المراقبة والمواطنين"، مؤكدا "صدور أوامر مشددة للقوات الأمنية بضرورة الحفاظ على الأموال العامة والخاصة وحماية المواطنين والممتلكات"، مضيفا أن القوات الأمنية العراقية منتشرة في عموم العراق، وهي "وتمسك بالأرض"، وتحاول التعامل مع المحتجين بطرق سلمية دون استخدام القوة معهم.

وشرح المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، أنه يتم اختيار استخدام القوة في مراحل متأخرة جداً، مضيفاً: "حينما لا تنفع أي وسيلة أخرى تضطر القوات الأمنية لاستخدام تجهيزاتها الخاصة بقضايا فض الشغب"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

ويشهد العراق احتجاجات منذ بداية أكتوبر الماضي على الحكومة والنظام الحاكم، وشهدت الاحتجاجات أعمال عنف أدت لمقتل أكثر من 340 قتلاً وإصابة الآلاف.

واليوم، أغلق المحتجون العديد من الطرق في جنوب العراق بالإطارات المشتعلة واشتبكوا مع الشرطة في بغداد بهدف استغلال الاضطرابات الاقتصادية كأداة ضغط للإطاحة بالحكومة واقتلاع جذور الفساد المستشري على مستوى المسؤولين.

وتمثل الاحتجاجات الكبيرة والسلمية بالأساس في العراق، التحدي الأكثر تعقيداً للطبقة الحاكمة وشبكات من المحسوبية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 وأطاح بصدام حسين من الحكم، وتتحرك الحكومة ببطء عند تنفيذ أي نوع من التغيير، فيما لم يصادق البرلمان بعد على أي وعود بالإصلاح الانتخابي وبإجراء انتخابات عامة مبكرة، والطبقة السياسية متحدة في وجه أي تحدٍّ كبير لقبضتها على السلطة.

فرض حظر التجوال في محافظة "النجف"

وأحرق محتجون عراقيون القنصلية الإيرانية في النجف جنوب العراق، مساء اليوم، فيما فرضت قوات الأمن العراقية حظر التجوال في المحافظة، وأعلنت قيادة شرطة النجف في العراق -وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية- فرض حظر للتجوال في المحافظة، مشيرة إلى أنه "تقرر فرض حظر شامل للتجوال في المحافظة حتى إشعار آخر" وأن "ذلك جاء على خلفية الأحداث التي تشهدها المحافظة".

وأظهرت صور جرى تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وفقا لقناة "السومرية نيوز"، انتشارا أمنيا كثيفا في محيط القنصلية، فيما أصيب نحو 100 متظاهر قرب القنصلية الإيرانية في النجف، خلال مواجهات مع قوات الأمن نتيجة إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الجموع ومنعهم من الوصول إلى مقر القنصلية الإيرانية.

وكان متظاهرون عراقيون قد حاصروا في مطلع نوفمبر الجاري مقر القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء المجاورة وحاولوا إحراقها، معتبرين أن إيران تقف في قمع الاحتجاجات في العراق عبر قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".