لقي أكثر من 5 آلاف شخص حتفهم بسبب الحصبة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، منذ يناير الماضي، أي أكثر من ضعف عدد الوفيات بوباء إيبولا المنتشر في هذا البلد، بحسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم.

وقالت مديرة قسم التطعيم في المنظمة، كيت أوبراين، للصحفيين في جنيف، إن "تفشي الحصبة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، هو أكبر انتشار في العالم".

وحتى 17 نوفمبر الجاري، سجلت البلاد نحو 250 ألف حالة إصابة بالحصبة، بينها 5110 حالات وفاة.

وأعلنت الكونغو الديمقراطية عن موجة جديدة من الحصبة في يونيو، وفي سبتمبر أطلقت حملة تطعيم طارئة لمواجهة الوباء.

وقالت المنظمة، إن الحملة لا تزال مستمرة، لكن من المتوقع أن تكتمل بحلول نهاية العام.

وصرحت أوبراين، إن الوباء لا يزال "منتشراً في جميع أنحاء البلاد"، مشيرة إلى أن معظم المصابين هم من "الأطفال والأطفال الرضّع".

والحصبة مرض شديد العدوى يسببه فيروس يهاجم الأطفال بشكل رئيسي، وتشمل أخطر المضاعفات العمى وتورم الدماغ والإسهال والتهابات الجهاز التنفسي الحادة، ولم يحظ الانتشار السريع للحصبة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنفس الاهتمام الذي حظي به وباء إيبولا الذي يجتاح شرق البلاد، منذ أغسطس 2018، وقد تسببت هذا المرض في مقتل نحو 2200 شخص.