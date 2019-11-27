أعلنت محافظة النجف العراقية، اليوم، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس.

وقال المحافظ لؤي الياسري، في بيان، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس في المحافظة، بجميع دوائر الدولة عدا الدوائر الأمنية والصحية والخدمية"، موضحا أن "ذلك جاء لقطع أكثر الطرق، بسبب المظاهرات التي تشهدها بعض الشوارع الرئيسية في المحافظة"، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية نيوز" العراقية.

كان محتجون عراقيون أحرقوا، مساء اليوم، القنصلية الإيرانية في النجف جنوب العراق، فيما فرضت قوات الأمن العراقية حظر التجوال في المحافظة.

وأعلنت قيادة شرطة النجف في العراق، وفقا لقناة "السومرية نيوز"، فرض حظر للتجوال في المحافظة، مشيرة إلى أنه "تقرر فرض حظر شامل للتجوال في المحافظة حتى إشعار آخر"، وأن "ذلك جاء على خلفية الأحداث التي تشهدها المحافظة".

إصابة نحو 100 متظاهر قرب القنصلية الإيرانية في النجف

وأظهرت صور جرى تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وفقا لقناة "السومرية نيوز"، انتشارا أمنيا كثيفا في محيط القنصلية، فيما أصيب نحو 100 متظاهر قرب القنصلية الإيرانية في النجف، خلال مواجهات مع قوات الأمن نتيجة إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الجموع ومنعهم من الوصول إلى مقر القنصلية الإيرانية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

كان متظاهرون عراقيون حاصروا، مطلع نوفمبر الجاري، مقر القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء المجاورة وحاولوا إحراقها، معتبرين أن إيران تقف في قمع الاحتجاجات في العراق، عبر قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.