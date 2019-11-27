قال مسؤولون، اليوم، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيتوجه الأسبوع المقبل إلى المغرب.

وسيصل بومبيو، -أعلى مسؤول أمريكي يزور المغرب منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا-، إلى الرباط في الرابع من ديسمبر المقبل، حيث سيلتقي الملك محمد السادس، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال مسؤول في الوزارة، إن المغرب "شريك مهم لنا في مجموعة من القضايا"، موضحا أن المغرب "يلعب دوراً كبيرا في المنطقة كشريك مهم في نشر التسامح".

ووصف مسؤول وزارة الخارجية المغرب بأنه "شريك عظيم في مكافحة الإرهاب"، بما في ذلك من خلال إعادة مواطنيه الذين انضموا إلى تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

ومن المقرر أن يزور بومبيو البرتغال، العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حيث سيلتقي رئيس الوزراء أنطونيو كوستا الذي أعيد انتخابه مؤخراً.