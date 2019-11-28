دخل شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر تحت سن الـ23، في نوبة بكاء على الهواء، وكذلك الإعلامية منى الشاذلي، خلال حديث الأول عن نجل شقيقته الشهيد شريف محمد عمر، خلال حواره في برنامج "معكم"، المذاع عبر فضائية "CBC".

وقال غريب: "لو تشوفي أسر اللاعبين لما نزلت أرضية الملعب عشان يتصوروا بعد المباراة النهائية ما خلصت خالص حاجة رهيبة بصراحة، شيء جميل لحظات الفرح دي ساعات البيوت تبقى محرومة منها، والأسر تبقى محرومة منها، عندنا الزعل كتير ونتأثر".

وأضاف: "الفوز بكأس الأمم الأفريقية كانت أول فرحة تدخل بيتنا من 3 سنين علشان استشهاد ابن شقيقتي، إحنا قدمنا شهيد من خيرة أبنائنا في الجيش المصري كان في سيناء شريف محمد عمر، الناس كانت بتقول خاله الكابتن شوقي غريب، ومش هيدخل الجيش، بس مفيش من ده".

وتابع باكيا: "قولت للشهيد أكلملك حد يجيبك من سيناء قالي ما أنا لو جيت في غيري هيروح يستشهد، فخليني أجيب لكم لقب، عشان كده أهديت كأس الأمم الأفريقية لكل شهداء مصر".