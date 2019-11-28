مقتل 15 مدنيا بينهم 8 أطفال في انفجار لغم بأفغانستان

قتل 15 مدنيا بينهم 8 أطفال، اليوم، عندما اصطدمت عربة كانت تقلهم بلغم أرضي في شمال أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الحكومة نصرت رحيمي: "نحو الساعة الخامسة مساء اليوم، انفجر لغم زرعه ارهابيو طالبان في سيارة مدنية، ما أدى إلى مقتل 15 مدنيا وإصابة اثنين"، مضيفا: "بين القتلى ست نساء ورجل في الانفجار الذي وقع في قندوز على الحدود الشمالية للبلاد مع طاجيكستان".

وتدور اشتباكات في المنطقة بين مقاتلي طالبان والقوات الأفغانية التي تدعمها الولايات المتحدة.

وهاجم المتمردون كبرى مدن الولاية التي تسمى أيضاً قندوز، أوائل سبتمبر، لكنهم فشلوا في السيطرة عليها، لكن طالبان كانت سيطرت لفترة وجيزة على المدينة في سبتمبر 2015.

كان نائب الممثل الخاص للأمين العام في المكتب السياسي للأمم المتحدة في أفغانستان، توبي لنزر، قال في وقت سابق اليوم، إن "أفغانستان أكثر دول العالم فتكًا للأطفال".

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم، عن لنزر، قوله إن عددًا كبيرًا من الأطفال لقوا مصرعهم في عام 2018 بأفغانستان جراء النزاع أكثر من أي دولة أخرى.

مسؤول أوروبي: قلقون إزاء أوضاع الأطفال في أفغانستان

وأعرب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في أفغانستان، بيير مياودون، عن قلقه إزاء أوضاع الأطفال في أفغانستان، مضيفا: "من بين عشرين مليون طفل أفغاني على الأقل، 3.7 مليون طفل خارج المدرسة، و60 % من الفتيات الأفغانيات لا يذهبن إلى المدرسة فعليًا"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وناقش ممثلو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى في اجتماع عقد في العاصمة الأفغانية "كابول"، في وقت سابق وضع الأطفال في أفغانستان وقالوا إنهم "الأشد تضررًا" جراء النزاعات المستمرة في البلاد.

كانت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان طلبت، أمس الاول الاثنين، من حكومة كابول بذل جهود لوقف أعمال العنف ضد المرأة المنتشرة وتشهد تزايدا في هذا البلد، كما ورد في التقرير الأخير للجنة الأفغانية لحقوق الإنسان، وقالت ممثلة الأمم المتحدة للنساء من أجل أفغانستان، أليتا ميلر، إن "النساء والفتيات الأفغانيات ما زلن يتعرضن لانتهاكات واسعة لحقوقهن ولعنف مستمر"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".