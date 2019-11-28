أعلنت الفنانة منة فضالي تبنيها لطفلة تُدعي "ياسمين" منذ 7 أعوام، وقالت لـ"الوطن"، إنها كانت في زيارة لإحدى دور الأيتام قبل 7 أعوام، وسألت عن إجراءات التبني وسط دهشة المسؤولين هناك لصغر عمرها، مضيفة: خطفتني طفلة تُدعي "ياسمين" عمرها 3 أعوام، فقررت تبنيها والتكفل بمصاريفها أثناء وجودها في الدار، حيث أزورها من وقت لآخر وألبي احتياجاتها، كما اخترت لها اسم "رحمة" وأناديها به.

وأشارت إلى أن رحمة تناديها بـ"أبلة منة"، لأنها تعلم أنها ليست أمها الحقيقية، متابعة: هي تحبني وتشاهد أعمالي باستمرار وتُحدثني بشأنها، كما سألتني ذات مرة "أنتي ليه مش بتتكلمي عني زي ما بتتكلمي عن صحابك؟"، ومن هنا قررت الحديث عنها، وأدعو الله أن يشفيها لأنها تخضع لجلسات غسيل كلوي باستمرار.