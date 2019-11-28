توجه نحو المستقبل.. شباب حركة المحافظين يثبتون "عبقرية" الدولة ورؤيتها

الشباب في القيادة، شعارٌ ربما يكون مناسبًا لحركة المحافظين، التي أعلن عنها صباح الأربعاء، حيث وجد العديد من الشباب دون سن الثلاثين أنفسهم في مناصب قيادية، خلال حركة المحافظين، ما بين نائب المحافظ والمحافظ، وهو التوجه الذي أكد عليه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحاته التي أكد فيها أن ضخ دماء عدد كبير من النواب الشباب سيتيح على الأقل توافر من 15 إلى 20 محافظا مؤهلا في بضع سنوات، وسيكون عمرهم أقل من 40 عاما، مؤكدا حرص الرئيس على نجاح تلك التجربة.

وتعقيبًا على تأكيد رئيس الوزراء على توجه الدولة نحو الشباب، قال محمد فارس، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يخذل المصريين ولم يخيب آمال الشباب، حيث تؤكد اختياراته أنها مبنية على رؤية مستقبلية حقيقية، عن طريق اختيار الشباب لمناصب مهمة بعد تأهيلهم لها، وهو ما دعمه حديث رئيس الوزراء عن عدد المحافظين الشباب المتوقعين خلال السنوات المقبلة.

وأضاف لـ"الوطن" أن حركة المحافظين أثلجت صدور الشباب، ومنحت فرص لهم من أجل الوصول للمستقبل، كما أكدت أن الدولة تعمل جاهدة على صنع كوادر شبابية للمستقبل، لافتًا إلى أن القادة الحقيقيين هم الذين يعيشون المستقبل ويحولونه إلى واقع، وهو ما يقوم له الرئيس السيسي باستمرار، بعيدًا عن التنظير الخالي من الرؤى والأفكار الحقيقية.

وأشار فارس إلى أن وجود أكثر من نائب للمحافظين خلال الحركة الجديدة، يثبت الدور الكبير للأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب للقيادة، التي تعمل على تخريج شباب على أعلى مستوى مؤهل للقيادة والإدارة، وفقًا للمواصفات العالمية والدولية، كما أنها أكدت عبقرية الدولة في القضاء على محاولة تفريغ الدولة من الخبرات والكوادر، التي كان تتم عقب 2011، حيث كان يتم الدفع بشباب غير مؤهلين نحو المناصب القيادية، إلا أن الأكاديمية ساهمت في دفع الشباب المؤهل دون الوصول إلى حالة تفريغ الدولة.

وتابع أن حديث الوزراء، يثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن الدفع بالشباب هو توجه ورؤية الدولة وطريقها نحو المستقبل، فزيادة نسبة الشباب في حركة المحافظين امتداد لتوليهم مناصب حساسة، مثل رئيس صندوق مصر السيادي، الشاب المؤهل صاحب الخبرات والنجاحات في دول عديدة، كما أنه من المتوقع أن يشهد التعديل الوزاري المقبل الدفع بعدد كبير من الشباب كذلك.