أفادت فضائية "BBC" في نبأ عاجل لها، ببدء إضراب عام لمدة ثلاثة أيام في لبنان بهدف الضغط للتسريع بتشكيل حكومة جديدة.

وفي السياق ذاته، كانت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان، أعلنت بالأمس، تنفيذ الإضراب المفتوح، ابتداءً من صباح اليوم، على كامل الأراضي اللبنانية، بالنظر إلى حجم الخسائر المتمادية التي لحقت بالقطاع، نتيجة وجود دولارين في السوق اللبنانية، وعدم التزام طرفي الاتفاق مصرف لبنان "البنك المركزي اللبناني"، والشركات المستوردة للمشتقات النفطية، بما قال به الاتفاق، فكان أصحاب محطات المحروقات من أولى الضحايا.

وأشارت النقابة في بيان، إلى أنها تريثت كثيرا قبل الإعلان عن هذه الخطوة الكبرى، وانتظرت تحديد موعد لها مع رئيس الجمهورية "ميشال عون" لم يأت بعد، بهدف شرح معاناتهم، كما لم ينفذ أي من الوعود التي قطعها رئيس الحكومة، ولم تتخذ وزارتا الطاقة والاقتصاد والمؤسسات المعنية، أي إجراء يحمي مصالحنا.

وأعلنت اعتذارها سلفا من المواطنين، لما سيلحق بهم من أضرار، لا تقاس مهما عظمت، بما لحق بنا من ظلم لم يعد محتملا، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.