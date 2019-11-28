ضبط شخصين بحوزتهما 54 فرش حشيش داخل سيارة على طريق البحر الأحمر

تمكنت قوة من الخدمات الأمنية علي الطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج "طريق البحر الأحمر" امس، من القبض على شخصين أثناء استقلالهما سيارة ملاكي عقب اكتشاف وجود 54 فرش حشيش مخبأة بداخلها ووزنت الكمية المضبوط، 9.5 كيلو جرام، واعترف المتهمان في محاضر الشرطة بحيازتهما للكمية بغرض الإتجار.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضابط مشرف خدمات البحث الجنائي بالطريق الصحراوي الشرقي "البحر الأحمر"، وضابط مباحث القطاع الرابع بالطريق الصحراوي من ضبط كل من "عاطف. ج. ا. ع"، 22 عاما، عامل، ويقيم دائرة قسم أول سوهاج، و"علي م. ع. م"، 30 عاما، حاصل على دبلوم صناعة، ويقيم دائرة قسم أول سوهاج، والسابق اتهامه فى قضية "نصب" وبحوزتهما 54 فرشا لمادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالي 9.5 كيلو جرام تقريبا ومبلغ مالي 3000 جنيه، و2 هاتف محمول، أثناء استقلال المتهمين سيارة ملاكي قيادة الثاني بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وحُرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.