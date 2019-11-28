أعلن نجوم مسرح مصر عبر حساباتهم الشخصية على "إنستجرام"، أن أيام الخميس والجمعة والسبت ستكون الأخيرة من أيام عروض ومسرحيات مسرح مصر.

وكشف نجوم مسرح مصر، أغنية "الوداع"، التي أعدت لتوديع الجمهور، ونشر الفنان محمد أنور جزء من تسجيل كواليس الأغنية عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، معلقا: "مسرح مصر اللي بيهواكم.. مش ممكن يقدر ينساكم وده آخر يوم لينا معاكم.. مع ألف سلامة ونلقاكم على خير، في حاجات أحلى وأجمل والمرة الجاية نكون أعقل".

وأضاف أنور: "إن شاء الله النهاردة الخميس والجمعة السبت آخر أيام مسرح مصر بعد سبع سنين عملنا فيهم 130 مسرحية، هتوحشونا".

كما نشر الفنان علي ربيع لقطات من الكواليس وجزء من أغنية الوداع عبر حسابه الشخصي، معلقا: "مسرح مصر من كواليس أغنية العرض الأخير من الموسم الأخير ١٣٠ مسرحيه ٧ سنين.. الحمد الله المسرح مفيهوش كرسي فاضي وإن شاء الله على خير في حاجات أحلى وأجمل.. مستنينكو نحتفل معاكو في المسرح الخميس والجمعة والسبت".