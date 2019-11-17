علق الفنان أشرف عبدالباقي، على إعلان انتهاء عروض مسرح مصر، بنهاية هذا الموسم، خلال حواره في برنامج " القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة العربية الحدث.

وقال "عبدالباقي": "كل حاجة لازم يبقى لها نهاية، واحنا أعلنا إنه آخر موسم قبل ما نبدأه عشان نبعد عن الناس وتكهناتهم".

وسألت لميس، أشرف عبدالباقي، عن سبب عدم الرغبة في تجديد عروض المسرحية، وقالت: "حاسس إن الورق خلص ولا الشباب بقوا نجوم؟".

ليرد الأخير: "كل حاجة، مفيش مسرحية بتجيلنا مؤخرًا إلا واحنا عملناها، لأننا عملنا 130 مسرحية في 6 سنوات، ومدة المسرحية ساعة، وتعتمد على الارتجال".

وعن بداية عروض مسرح مصر، قال أشرف: "بدأنا في 2013 بـ4 تذاكر، لكن احنا ملينا المسرح بأقاربنا وأصحابنا، نهينا الموسم الأول مكنش فيه كرسي فاضي، وبعد كده بقينا نفتح الحجز قبلها بشهر".

وأضاف: "بقى يفرق معانا تفرغ النجوم، مينفعش يكون حد جايله فيلم أو مسرح وبطولة وأقوله متعملش، والموسم اللي فات كله ارتبط بأعمال، وعشان كده قلنا إن ده يبقى آخر موسم".