عاجل.. إيران توقف 8 أشخاص على صلة بــ"CIA"

أعلن إعلام رسمي إيراني، أنَّ السلطات توقف 8 أشخاص على صلة بـ"CIA"، جهاز المخابرات الأمريكي، خلال التظاهرات التي شهدتها إيران، وذلك حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز عربية".

وكان نحو 200 ألف شاركوا في الاحتجاجات التي بدأت في 15 نوفمبر في أنحاء البلاد الإيرانية، بعد الإعلان عن رفع أسعار البنزين.

وذكرت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن، يوم الإثنين، أنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 143 شخصاً خلال الاحتجاجات، وهي أسوأ موجة توتر مناهضة للحكومة تشهدها إيران منذ أخمدت السلطات مظاهرات "الثورة الخضراء"، التي اندلعت احتجاجاً على التلاعب بالانتخابات في 2009.

ورفضت إيران عدد القتلى الذي أعلنته منظمة العفو الدولية، قائلة إن عدة أشخاص، منهم أفراد من قوات الأمن، قُتلوا وإن أكثر من 1000 اعتقلوا، إلا أن أحد النواب الإيرانيين، حسين نجفي حسيني، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية النافذة بالبرلمان الإيراني، قال الأربعاء، إن السلطات اعتقلت أكثر من 7 آلاف شخص.