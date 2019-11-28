استهل الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية الجديد، زيارته الأولى للمحافظة، بجولة مفاجئة إلى مركز ومدينة كفرالزيات، بدون أفراد الحراسة مستقلا سيارته وتفقد عددا من المدارس وأعمال النظافة والشوارع داخل المدينة.

واستقل المحافظ الجديد سيارته الخاصة، متخذا طريق دفره- كفر الزيات الحر، وفوجىء رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بتواجده في عدد من المدارس ومتابعة سير العملية التعليمية بها، وفي مدرسة الشهيد سعيد عبدالرازق الابتدائية، إذ اصطحب أحد التلاميذ إلى داخل المدرسة لحل مشكلة يعاني منها، وأصدر توجيهاته لمدير إدارة كفر الزيات التعليمية بحل مشكلة التلميذ والوقوف على ملابساتها والاستماع لشكوى ولي الأمر.

و خلال جولته أكد محافظ الغربية أنه لن يبقى في مكتبه وسيتواجد دائما في الشارع لمعرفة مشاكل المواطن على الطبيعة، وستشهد الفترة المقبلة جولات مفاجئة داخل مدن ومراكز المحافظة".

وكشفت مصادر، أن المحافظ توجه لديوان عام المحافظة، ومن المقرر أن يعقدا اجتماعا مع مجلس تنفيذي المحافظة، ورؤساء المدن والأحياء، وذلك في لقائه الأول معهم.