أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه سيعقد اجتماعاً موسعاً مع قيادات الوزارة من رؤساء القطاعات والإدارات المركزية، لاستعراض تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظين الجدد ونوابهم خلال اجتماعه معهم عقب تعيينهم.

وقال"شعراوي" في بيان، اليوم" إن الوزارة ستقوم بالمتابعة الدقيقة والمستمرة مع المحافظات بصورة يومية لتنفيذ ومتابعة التكليفات التي وجه بها الرئيس، واستغلال الميزات النسبية في كل محافظة وتعظيم مواردها، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بتوفير كافة المعلومات اللازمة للمحافظين الجدد فيما يخص الملفات العاجلة في المحافظات التي تسلموا مهام العمل بها، بالاضافة إلى أهم المشروعات الجاري تنفيذها، بالإضافة إلي تكليفات رئيس مجلس الوزراء .

وأكد شعراوي علي أنه سيتم التنسيق الجيد بين قطاعات الوزارة المختلفة فيما يخص متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات خاصة مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، مؤكداً استمرار المتابعة اليومية للوزارة مع المحافظات فيما يخص تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة مستوى النظافة ومواجهة الإشغالات في الشارع وإزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة، والإزالة في المهد لأي تعديات جديدة .

وأوضح الوزير أن تكليفات رئيس الجمهورية للمحافظين سيتم العمل علي سرعة تنفيذها بالتنسيق والتعاون الجيد مع كافة الوزارات المعنية بالحكومة. وأكد اللواء محمود شعراوي علي أهمية دور كافة وسائل الإعلام وتحقيق أقصى تعاون بين المحافظين ونواب المحافظين لإحداث نقلة كبيرة في الخدمات المقدمة للمواطنين .