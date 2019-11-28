قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن كتلة الهواء الباردة ستظل مستمرة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين والإعلامية سمر نعيم ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر شاشة ten الفضائية، إن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في الليل خلال الأيام المقبلة حيث ستسجل 14 درجة مئوية.

وتابع، أن هناك تواجد للشبورة المائية مع تزايد كثافتها تدريجيًا، كما أنه سيكون هناك تحسنًا في الحالة الجوية للطقس خلال الـ72 المقبلة، مع سقوط أمطار خفيفة وغير مؤثرة على بورسعيد والعريش ورفح.

ونصح شاهين، المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة عند الخروج من المنزل في الساعات المتأخرة من الليل والباكرة في الصباح.