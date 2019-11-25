حالة الطقس اليوم الاثنين 25-11-2019 بمصر والدول العربية

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن ترتفع، اليوم الاثنين، درجات الحرارة مؤقتًا على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من العام على الأنحاء كافة نهارًا، مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره.

حالة الرياح

كما ستنشط الرياح الجنوبية الغربية على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، كما تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من غرب البلاد قد يصاحبها سقوط الأمطار نهاية الفترة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وعن حالة البحر المتوسط فهي معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 16 30

شبين الكوم 15 29

طنطا 15 29

دمنهور 15 28

الإسكندرية 16 29

بلطيم 14 29

مطروح 17 26

بورسعيد 18 25

دمياط 17 24

الزقازيق 15 30

الإسماعيلية 16 30

السويس 15 29

العريش 10 24

شرم الشيخ 19 27

الغردقة 17 29

مرسى علم 18 29

الفيوم 12 30

بني سويف 12 30

المنيا 12 31

أسيوط 12 31

سوهاج 13 30

قنا 14 29

الأقصر 15 31

أسوان 16 31

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 23 30

المدينة 14 28

الرياض 14 24

المنامة 22 25

أبو ظبي 19 26

الدوحة 21 26

الكويت 15 24

دمشق 04 16

بيروت 19 23

عمان 07 20

القدس 12 20

غزة 19 26

بغداد 08 23

مسقط 22 26

صنعاء 10 23

الخرطوم 20 34

طرابلس 13 19

تونس 13 18

الجزائر 12 17

الرباط 09 20

نواكشوط 18 31