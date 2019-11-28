ارتفعت أسعار الذهب العالمية، خلال تعاملات اليوم الخميس، بنتيجة إقبال المستثمرين عليه باعتباره من الملاذات الآمنة في ظل تجدد المخاوف حيال تأزم العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين على مستوى العالم، على خلفية توقيع الرئيس دونالد ترامب على مشروع قرار يدعم متظاهري هونج كونج.

وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير بنسبة طفيفة 0.14% إلى 1462.8 دولار للأوقية، وكذلك سعر التسليم الفوري 0.11% عند 1456.06 دولار للأوقية.

وعلى صعيد العملات، استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة أمام ست عملات رئيسية- عند 98.321 نقطة، في ظل عطلة للأسواق الأمريكية اليوم بمناسبة "عيد الشكر".

وفيما يتعلق بآخر تطورات الحرب التجارية الأمريكية-الصينية، استدعى نائب وزير الخارجية الصيني "له يوي تشنج" في وقت سابق اليوم السفير الأمريكي لدى الصين "تيري برانستاد".

فيما أصدرت وزارة الخارجية الصينية تحذيرا شديد اللهجة تتوعد فيها باتخاذ تدابير مضادة رد على التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية وطلبت من الولايات المتحدة ألا تقلل من شأن قدراتها واستراتيجياتها لحماية سيادتها وسلامتها.

يأتي ذلك بعدما وقع الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من صباح اليوم قانونا يدعم المتظاهرين، ويحظر تصدير بعض المعدات للشرطة في هونج كونج التي تشهد احتجاجات منذ يونيو الماضي.

وتأتي أزمة إقليم هونج كونج لتشعل فتيل التوترات من جديد بين القطبين العالميين، ضاربة عرض الحائط جهود التوصل لاتفاق تجاري يضع حدا للخلافات بين البلدين، فبالرغم من تصريحات الرئيس دونالد ترامب أول أمس بأن البلدين قاب قوسين أو أدنى من إتمام اتفاق تجاري، إلا أن توقيعه اليوم بشكل رسمي على مشروع قرار هونج كونج ينذر باتخاذ الجانب الصيني رد فعل مضاد.