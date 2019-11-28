حصلت "الوطن"، على صور الصيدلانية "ياسمين" المتهمة بقتل طفلتها "كاميليا" (6 سنوات) داخل منزل الأسرة في النزهة، وتظهر تلك الصور وجود المتهمة بصحبة طفلتها في مناسبة عيد ميلاد للطفلة.

وأفادت تحقيقات نيابة النزهة برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، بأنَّ الواقعة حدثت منذ 4 أيام بعدما أبلغت الصيدلانية "ياسمين" بوفاة ابنتها "كامليا" (6 سنوات) عن طريق تناولها عقاقير "الفيل الأزرق" بالخطأ، وثبت من تحقيقات النيابة العامة وتحريات المباحث كذب رواية المتهمة وأنَّها وضعت العقاقير للطفلة في العصير بقصد قتلها.

وأوضحت تحريات المباحث، أنَّ المتهمة انفصلت عن والد الطفلة منذ قرابة سنة، وأنَّها متزوجة من آخر وتعاني من أمراض نفسية دفعتها للتخلص من طفلتها.