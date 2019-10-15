ألقت أجهزة الأمن في القاهرة القبض على 5 أفراد خلال معركة في عزبة العرب بمدينة نصر، وذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم، لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا، حيث تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان من الأهالي بمشاجرة ومصاب بشارع صلاح بخيت عزبة العرب.

بالانتقال أمكن تحديد طرفي المشاجرة، وهما طرف أول: "محمد .س"23 سنة عاطل ومقيم شارع عمر بن الخطاب ـ عزبة العرب ـ دائرة القسم والسابق اتهامه في 8 قضايا أخرهم 66 لسنة 2018 نصر ثان "مخدرات"، مصاب برش خرطوش بأجزاء متفرقة بالجسم، و"أحمد .م" 35 سنة عاطل ومقيم الجبل الأخضر ـ عزبة العرب ـ دائرة القسم ، و"عبده .ع" 60 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان.. أما طرف ثاني: "مسعد.ت" 39 سنة عاطل، ومقيم بذات العنوان "مصاب بجرح قطعي بالرأس"، "سيد .س" 37 عاطل ومقيم بذات العنوان، "مصاب بجرح قطعي بالرأس".

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب خلافات بينهما حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الأول على الطرف الثاني باستخدام الحجارة فقام على إثر ذلك الخامس بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته نتج عنه حدوث إصابة الأول المشار إليها.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة بإشراف اللواء محمد يوسف مدير البحث الجنائي من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الخامس سلاح ناري "فرد خرطوش عيار 12 ملي"، والمستخدم فى ارتكاب الواقعة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.