استغرقت الجلسة البرلمانية الطارئة للموافقة على كتاب رئيس الجمهورية، بترشيح محافظ لبنك المركزي أقل من 10 دقائق، وتعد هذه أقصر جلسة برلمانية في عمر دور الانعقاد الخامس والحالي.

وتلا الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس في بداية الجلسة، خطاب رئيس الجمهورية بترشيح محافظ البنك المركزي، ونص المادتين 215 و216 من الدستور، إذ تنص المادة 216 على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أى منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون.

وتابع في نص المادة: "ومن هذه الهيئات والأجهزة، البنك المركزي، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة"، موضحا أنّ الجلسة رغم قصرها شهدت حضور أغلبية مطلقة من نواب البرلمان من مختلف المحافظات