تسجيل الدخول
ترقبوا أقوى ملحق على الوطن لمعرض Cairo ICT

أحدث الأخبار

عاجل.. نيابة أوسيم تقرر حبس مقاول و3 مشرفين في واقعة سقوط برج الكهرباء

عاجل.. نيابة أوسيم تقرر حبس مقاول و3 مشرفين في واقعة سقوط برج الكهرباء

مصرع فتاة لإصابتها بتسمم في أسيوط.. وأهلها: تناولت بصل مرشوش بمبيد

مصرع فتاة لإصابتها بتسمم في أسيوط.. وأهلها: تناولت بصل مرشوش بمبيد

"الأورمان": مشروعات تنموية وخدمات طبية لمحدودى الدخل بالمنيا

"الأورمان": مشروعات تنموية وخدمات طبية لمحدودى الدخل بالمنيا

"النواب" يوافق على 7 اتفاقيات دولية بشأن القروض والمنح ومذكرات التفاهم

"النواب" يوافق على 7 اتفاقيات دولية بشأن القروض والمنح ومذكرات التفاهم

لإنهاء معاناة الأهالي.. رصف منطقة "الأفراد" بمرسى مطروح خلال 72 ساعة

لإنهاء معاناة الأهالي.. رصف منطقة "الأفراد" بمرسى مطروح خلال 72 ساعة

6 توصيات لـ"الإصلاح الإداري" في ندوة إعلامية بقها

6 توصيات لـ"الإصلاح الإداري" في ندوة إعلامية بقها

اختيارات الوطن

"خدمني 22 سنة وأنا مشلولة".. قصة حب إبراهيم وبدرية لم ينهيها الألم

"خدمني 22 سنة وأنا مشلولة".. قصة حب إبراهيم وبدرية لم ينهيها الألم

من أجل أفريقيا.. السيسي يشارك في 8 قمم دولية آخرها قمة العشرين

من أجل أفريقيا.. السيسي يشارك في 8 قمم دولية آخرها قمة العشرين

آخر ضحاياها طالب سوداني.. أبرز وقائع التنمر داخل أسوار المدارس وخارجها

آخر ضحاياها طالب سوداني.. أبرز وقائع التنمر داخل أسوار المدارس وخارجها

"شكري" يسأل: هل يحتفل أهالي شبرا الخيمة بالكريسماس؟

"شكري" يسأل: هل يحتفل أهالي شبرا الخيمة بالكريسماس؟

بينها التسابيح والمرض.. 6 صلوات قد لا يعرفها الكثير من المسلمين

بينها التسابيح والمرض.. 6 صلوات قد لا يعرفها الكثير من المسلمين

إرادة تصنع أبطال.. حكايات من منتخب مصر لرفع الأثقال للمكفوفين

إرادة تصنع أبطال.. حكايات من منتخب مصر لرفع الأثقال للمكفوفين

الأكثر قراءة

عاجل