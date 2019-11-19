وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس الجمهورية رقم 396 لسنة 2019، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر ومنظمة الأمم المتحدة، حول وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر، والموقعة في 26/11/2018 و30/5/2019.

كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 512 لسنة 2019، بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة حول التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والموقع في القاهرة بتاريخ 4/8/2019.

ووافق البرلمان أيضا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 513 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بمبلغ 940 ألف يورو.

ووافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس مصر رقم 514 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات، وذلك بمبلغ 555 ألفًا و343 يورو.