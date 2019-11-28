قال رئيس المجر يانوش أدير إنّ مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية لا يمكن أن تنجح دون جهود مصر، ولا يمكن وقف الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية دون مساعدة مصر.

وأضاف رئيس المجر في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب انتهاء مباحثاتهما بقصر الاتحادية اليوم الخميس، أنّ المباحثات ركزت على قضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية واستخدامات المياه، مشددًا على أنّ نجاح مصر في مكافحة الإرهاب يصب في صالح القارة الأوروبية.

ووجّه أدير الشكر إلى الرئيس السيسي لدعوته إلى زيارة مصر وإتاحة الفرصة له للتعرف على الثقافة المصرية، ونجاح مصر في مكافحة الإرهاب، منوهًا بأنّ عددًا من أعضاء الوفد المجري المرافق له يزورن مصر لأول مرة.

وأشار رئيس المجر إلى أنّ لقاءه الحالي مع الرئيس السيسي يعد الثالث من نوعه، إذ التقى الرئيس السيسي في 2017 بنيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.

وقال أدير إنّه والرئيس السيسي اتفقا على مواصلة تدعيم التعاون الاقتصادي والاستفادة من مجالات التعاون المتاحة وبينها معالجة المياه، منوهًا بأنّ بودابست استضافت مؤخرًا منتدى للمياه بمشاركة مصر.

وأضاف رئيس المجر أنّ القرن الحادي والعشرين هو "قرن المياه" عكس القرن العشرين الذي أطلق عليه بأنّه "قرن النفط"، لافتًا إلى أنّ مباحثاته مع الرئيس السيسي تناولت سبل تعزيز فاعلية استخدام المياه ومعالجة الصرف الصحي في ضوء الزيادة السكانية.

وأشار أدير إلى وجود نية صادقة لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة خاصة في المجال الاقتصادي، مضيفًا أنّ المصريين يعرفون المجر جيدًا التي صدرت قطارات إلى مصر في الماضي أُطلق عليها "القطارات المجرية".

وأكد رئيس المجر أنّ الرئيس السيسي أبدى انفتاحًا تجاه تعزيز التعاون مع المجر في المجالات كافة، مشيرًا إلى أنّ الإرادة السياسية متوفرة لدى قيادتي البلدين لدفع التعاون في المجالات كافة، والذي يحقق مصلحة مشتركة.

وأضاف أدير أنّ الظروف السياسية مواتية بشكل كامل لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة، مبديًا إعجابه بالحضارة والتاريخ المصريين.