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كما تفعل مع قبرص.. تركيا تتلاعب بثروات الليبيين باتفاق مع "السراج"

كما تفعل مع قبرص.. تركيا تتلاعب بثروات الليبيين باتفاق مع "السراج"

محافظ الدقهلية لمديري الأمن: جميعنا يدا واحدة لتحقيق الصالح العام

محافظ الدقهلية لمديري الأمن: جميعنا يدا واحدة لتحقيق الصالح العام

إيران: الاتفاق النووي لا يسمح للأطراف الأوروبية باللجوء إلى حل الخلاف

إيران: الاتفاق النووي لا يسمح للأطراف الأوروبية باللجوء إلى حل الخلاف

المالية: ارتفاع رأس المال السوقي للبورصة 727 مليار جنيه في أكتوبر

المالية: ارتفاع رأس المال السوقي للبورصة 727 مليار جنيه في أكتوبر

التنمية المحلية تواصل تدريب الكوادر الأفريقية

التنمية المحلية تواصل تدريب الكوادر الأفريقية

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