تداول مجموعة من وسائل الإعلام، فيديوهات تظهر فيها قوات الأمن الإيرانية خلال إطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين.

وفي فيديو نشرته قناة "العربية"، ظهر سقوط أحد المحتجين على الأرض بعد إصابته بعيار ناري من الجهة التي تتواجد بها قوات الأمن، وهو ما يخالف ما تدعيه طهران بأن جهات مسلحة أطقت النار على المحتجين.

ونقلت وسائل الإعلام الحكومية في إيران، تصريحات علي فداوي، نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، الذي ادعى أن بعض المحتجين كانوا مسلحين وكانوا يقتلون المتظاهرين الآخرين.

يشار إلى أن هذه الادعاءات واجهها النشطاء الإيرانيون على مواقع التواصل بالسخرية والاستغراب، كما وصفها البعض بـ"تصريحات وقحة وغير مسؤولة"، معتبرين أن قائد الحرس الثوري يستخف بعقول الإيرانيين.

وكانت وصفت السلطات الإيرانية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، منذ 15 نوفمبر الجاري، بـ "حرب عالمية" ضد الجمهورية الإسلامية، حيث قامت بقطع شبكة الأنترنت فى البلاد، في محاولة لمواجهة الاحتجاج الشعبي الذي قد يهدد النظام الإيراني.

واعتقلت السلطات الإيرانية، اليوم، 8 أشخاص زعمت أنهم على صلة بـ"سي آي إيه"، وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية خلال التظاهرات التي اندلعت في أنحاء البلاد ضد قرار رفع أسعار الوقود، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.