أصيب صاحب محل ذهب في الدقهلية، اليوم، بطلق خرطوش في الرقبة، إثر هجوم مجهولين عليه، في محاولة لسرقته، أثناء قيادته سيارته على طريق قرية ميت خالد التابعة لمركز ميت غمر.

ووصل "وسام و. غ."، 49 سنة، من المحلة الكبرى، صاحب محل ذهب، إلى مستشفى ميت غمر المركزي مصابا بطلق ناري في الرقبة، في حادث سطو مسلح عليه أثناء عودته إلى محل إقامته ليلا، وأصابه مجهولون بطلقات خرطوش في العنق من الناحية اليمنى وفروة الرأس والجبهة.

وفور وصول إخطارإلى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، بالواقعة، وجه اللواء سيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بتشكيل فريق بحث لضبط الجناة. وانتقل إلى المستشفى ضباط المباحث، وبسؤال المصاب، أفاد أنه أثناء عودته إلي منزله تعرض له مجهولين، وقطعوا عليه الطريق، وحاولوا إنزاله بالقوة من سيارته، إلا أنه رفض، فأطلقوا عليه أعيرة خرطوش مما تسبب في إصابته، وتوجه إلي المستشفى لتلقي العلاج، وحالته الصحية مستقرة.

وبسؤاله، أكد قيام مجهولين بقطع طريقه، وحاولوا إنزاله بالقوة من السيارة، وعندما قاومهم أطلقوا عليه الأعيرة النارية، وفروا هاربين . وتكثف مباحث الدقهلية من جهودها لكشف غموض الحادث وضبط الجناة.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.