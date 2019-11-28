"الداخلية" توجه قافلة خدمية وإنسانية للإسكندرية ضمن مبادرة "كلنا واحد"

أوفدت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية تضم كل التخصصات لتقديم أوجه الرعاية للمواطنين قاطني منطقتي بشاير الخير وغيط العنب بالإسكندرية.

جاء ذلك في إطار إستمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسؤولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة في تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، لاسيما قاطني المجتمعات الحضارية الجديدة.

وجرى توزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان) على المواطنين، كما جرى توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على اعتماد كل الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر، ولاسيما إستخراج الأوراق الثبوتية، وجرى استخراج بطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين من قاطني المنطقة.

وبنيت وزارة الداخلية، أنَّ القافلة جرى تنظيمها إيماناً بأهمية تعزيز روح التكافل والإنتماء لدى النشئ الصغير لما له من دور إيجابي تجاه المجتمع، وعليه جرى توزيع الألعاب على الأطفال بالمنطقة بهدف غرس مبادىء المسءولية المجتمعية لديهم، ما لاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالي مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.