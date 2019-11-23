نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عدد من المطلوبين أمنيا في مختلف المحافظات في جرائم الإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

ضبط عاطل بالشرقية وبحوزته 15 كيلو جراما لمخدر البانجو وبندقية خرطوش

أكدت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام أحد الأشخاص (عاطل - له معلومات جنائية مسجلة - مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور بدمياط) بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص متخذاً من دائرة مركز الحسينية مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة ملاكى وبحوزته (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 15 كيلو جرام ، بندقية خرطوش وعدد 5 طلقات خرطوش من ذات العيار، مبلغ مالى).

وبمواجهته اعترف بحيازة للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

ضبط عنصر إجرامى بالإسماعيلية لقيامه بتصنيع مخدر الهيروين وبحوزته 33 إسطوانة

أكدت تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية قيام (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية) بتصنيع مخدر الهيروين وترويجه على عملائه بمدينة العاشر من رمضان متخذاً من مسكنه مكاناً لتصنيعه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمسكنه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإسماعيلية أسفرت عن ضبطه وبحوزته (33 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 8,250 كيلو جرام- مبلغ مالى- كميات من "أكياس بلاستيك شفافة، قفازات أيد، أكياس قماش"- لاصق شفاف - مقص حديدى "المستخدمة فى التصنيع"- سيارة ملاكى ).

بمواجهته اعترف بحيازة المادة المخدرة بقصد التصنيع والإتجار فيها والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

ضبط محكوم عليه هارب بالسجن المؤبد بأسوان وبحوزته بندقية آلية و10 كيلو جرامات من مخدر البانجو

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان، عقب تحريات مُسبقة وإذن صادر من النيابة العامة من ضبط محكوم عليه هارب (عاطل - مقيم بدائرة المركز وله محل إقامة آخر بسوهاج – مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن المؤبد) وبحوزته (بندقية آلية وعدد 10طلقات نارية من ذات العيار ، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرامات).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارية للدفاع عن نشاطه الإجرامى وأقر بالحكم الصادر ضده.

ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما 6 كيلو جرامات من مخدر الأستروكس

كما أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة قيام شخصين (عاطلين – مقيمين بدائرة القسم – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة ) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من شقة كائنة بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهما وبحوزتهما (عدد 75 كيس لمخدر الأستروكس وزنت 6 كيلو جرامات، عدد 2 هاتف محمول، مبلغ مالى، ميزان حساس).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتفين للإتصال بعملائهما والمبلغ المالى من حصيلة البيع والميزان لتجزئة المواد المخدرة.

ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بتصنيع وترويج الأقراص المخدرة.. وبحوزته 25180 قرص مخدر

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص فى تصنيع العقاقير المخدرة والإتجار فيها ، مستخدماً فى ذلك ماكينة خاصة للتصنيع والإعداد، متخذاً من محافظتي (الغربية والمنوفية) مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى لترويج تلك العقاقير على متعاطيها، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامى وهو (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية – سبق إتهامه فى عدد 4 قضايا آخرهم قضية خيانة أمانة ، محكوم عليه غيابياً فى قضية إيصال أمانة).

عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن ( المنوفية والغربية ) تم ضبط المذكور حال إستقلاله سيارة، فى كمين أعد لضبطه بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية، وتم بإرشاده ضبط الماكينة المستخدمة فى التصنيع بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بالغربية ، وقد أسفر التفتيش عن ضبط الآتى:

عدد ( 25180 ) قرص مخدر لعقار الترامادول .

ماكينة تصنيع العقاقير المخدرة .

كمية من المواد الكيميائية المستخدمة فى عملية تصنيع الأقراص المخدرة .

مبلغ مالى وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم المذكور أقر بحيازته للمضبوطات ونشاطه الإجرامى فى مجال تصنيع وترويج الأقراص المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.