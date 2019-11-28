توفى مريض بمستشفى أجا المركزي اليوم الخميس، بعد 4 أيام من احتجازه في غرفة العناية المركزة للاشتباه في إصابته بالإنفلونزا الموسمية.

وقال مصدر طبي مسؤول أن المريض "س. ع." 48 سنة"، من إحدى قرى مركز أجا جرى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي للاشتباه في إصابته بالإنفلونزا الموسمية، وجرى عمل جميع الرعاية اللازمة له، إلا أنه توفى اليوم.

من جانبه أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن نتائج تحاليل العينات أظهرت سلبية إصابة المريض بإنفلونزا الطيور، وأن الإصابة نتيجة لإصابته بالتهاب رئوي وتدهورت حالته نتيجة لكبر سنه.